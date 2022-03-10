حزب مودى يفوز بـ«أكبر جائزة» فى انتخابات الهند

سلطت صحيفة "نيوزيورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، الضوء على فوز حزب بهاراتيا جانتا الحزب الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في أكبر ولاية والأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند يبدو أنها ستظل تحت أيدي حزب بهاراتيا جاناتا الحزب الحاكم، على الرغم من ويلات الوباء في البلاد والاقتصاد المتدهور.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن حزب مودي يفوز بأكبر جائزة في الانتخابات التشريعية الهندية، وهي لاوية أوتار براديش الولاية الأولى من حيث تعداد السكان في نيودلهي.

الانتخابات الهندية

ووفقًا لنتائج الانتخابات التي صدرت اليوم الخميس، فمن المقرر أن يظل الحزب الحاكم الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السلطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، لتواصل سجل الحزب في النجاح المتكرر في الانتخابات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.

وحسب التقرير الأمريكي، فقد يمثل انتصار حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة مودي، المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي أعاد فيها الناخبون الكتلة الحالية في السلطة في ولاية أوتار براديش، التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.

وأفاد التقرير: يركز الكثير من الاهتمام خلال موسم الانتخابات على ولاية أوتار براديش المتميزة، ليس فقط بسبب حجمها ولكن أيضًا بسبب مدى تأثيرها على مستقبل السياسة الهندية.

كما أنه يعزز صعود يوغي أديتياناث، الراهب الهندوسي المتشدد الذي كان رئيس وزراء الولاية لمدة خمس سنوات ويوصف بشكل متزايد بأنه خليفة محتمل لمودي، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية.

كما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الهندية، اليوم الخميس، من أربع ولايات هندية أخرى صوتت خلال الشهر الماضي، وأشارت إلى أن سياسة المعارضة في الهند ربما تمر بتحول كبير.

وعلى وجه الخصوص، بدا أن حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي احتفظ بالسلطة في معظم تاريخ الهند منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947، يواصل تراجعه السريع.

وأظهرت النتائج الأولية أن الكونجرس كان يخسر في ولاية البنجاب، وهي واحدة من الولايات القليلة التي لا يزال يحتفظ فيها بالسلطة، وكان خلف حزب B.J.P. في سباقات متقاربة في ولايتي جوا وأوتارانتشال الأصغر.

وكان لحزب عام آدمي، الذي يسيطر على دلهي، تقدم كبير في البنجاب، مما زاد من احتمالية أن يصبح الحزب أول أحزاب إقليمية أصغر في الهند تسيطر على ولاية ثانية.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن العديد من الأحزاب الإقليمية تحاول النظر إلى ما وراء الكونجرس وإلى مودي، على أمل خوض معركة في الانتخابات العامة لعام 2024.

وقال محللون إن الفوز في البنجاب سيمنح عام آدمي، ميزة على كتل المعارضة الأخرى.

ومع ذلك، في حين أن حزب مودي كافح أحيانًا ضد الأحزاب الإقليمية القوية في انتخابات الولاية والانتخابات العامة، فإن دمج أي منها في معارضة مناسبة لتحدي قبضة مودي على الهند لن يكون عملية سهلة أو سريعة.

وأشار التقرير إلي أن الكونجرس الهندي، بدا أكبر حزب معارضة ذى حضور وطني، ضعيفاً بشكل متزايد.

ومع استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن السباقات في كل من ولاية جوا وأوتارانتشال ستكون ضيقة، سافر قادة الكونجرس إلى كلا الولايتين في الأيام الأخيرة لمحاولة تجنب أي أخطاء غير مشروعة من قبل حزب B.J.P- أي محاولات إقناع المرشحين الفائزين بتبديل جانبهم.

في عام 2017، استخدم حزب B.J.P. مثل هذه التكتيكات لتشكيل الحكومة في جوا، على الرغم من فوز الكونجرس بأغلبية المقاعد.

واجتمع أعضاء بارزون في الكونجرس في فندق في جوا لما وصفه قادة الحزب بأنه احتفال بعيد ميلاد لأحدهم، وقد أتيحت لمرشحيه غرف طوال الليل.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن هذا كان محاولة من الحزب للبقاء سويًا وعرقلة مناورات اللحظة الأخيرة التي يقوم بها حزب B.J.P.

وقال جيريش شودانكار، رئيس الكونجرس في جوا: "لا أحد يستطيع صيدنا حتى لو بذل قصارى جهده، ولقد اتخذنا جميع أنواع الاحتياطات".