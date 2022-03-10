الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض «المشهد» بمجمع الفنون الإثنين

الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، في السادسة مساء الإثنين المقبل، معرض "المشهد" يرافقها الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، بمجمع الفنون “قصر عائشة فهمي” بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.

وقال الفنان التشكيلي إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، ومعد المعرض، إن معرض المشهد فى نسخته الأولى أحد أهم المعارض المستحدثة بمجمع الفنون كونه يسعى لتقديم الحراك الفنى الحالى باتجاهاته المختلفة ومكوناته العديدة التي تحدد ملامح الفن المصرى المعاصر بتنوعة الثرى فى مختلف الاتجاهات فنياً وتقنياً ومفاهيمياً.

وأضاف: "نسعى فى تلك النسخ المتتالية من هذا المعرض إلى رصد كافة التجارب الفاعلة والمؤثرة فى شكل وتكوين الحركة الفنية المصرية سنوياً والتى يقدمها فنانى مصر بمختلف أعمارهم وإتجاهاتهم الفنية، فى محاولة جادة لمتابعة وتوثيق  تلك التجارب المختلفة سنوياً وعرضها جنباً إلى جنب فى سياق فنى واحد يرسم ويحدد تطورات المشهد الفني من آن إلى أخر كي يصبح ذلك المعرض مرجعاً سنوياً وشاهداً على تطورات ونقلات الفن المصرى بثرائه الكبير وريادته الدائمة مساعداً بذلك المفهوم الدارسين والباحثين وجمهور الفن المصرى فى متابعة كافة التجارب التى يقدمها الفنانين المصريين بشكل دورى، ووفقاً لهذا المفهوم قد يكون هذا المعرض رافداً جديداً وهاماً لفنانى مصر المعاصريين بإعتبارهم المكون الفعلى الذى يصنع ويشكل ذلك المشهد الفنى المصرى بكل عناصره ومتغيراته".

يضم هذا المعرض ميقرب من تسعون عملاً فنياً يمثلون مختلف التجارب والإتجاهات الفنية التى تمثل الحركة التشكيلية المصرية حالياً.

يأتي ذلك ضمن خطة قطاع الفنون التشكيلية، في إقامة المعارض الفنية، لرفع الذائقة الفنية، وإزالة التشوهات البصرية، ورفع الوعي، ونشر المعرفة، والقضاء على الأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات المتطرفة.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة معرض المشهد الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية مجمع الفنون قصر عائشة فهمى الفنان التشكيلي إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون

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