بـ«حبة غلة».. الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب تسمم في الشرقية

أمرت النيابة العامة في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب تناول حبة الغلة السامة وتسمم في مركز ديرب نجم، تمهيدًا لسماع أقواله.



و تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول " م. ح. م" 22 عاما مقيم صفط زريق ديرب نجم مصابا بحالة إعياء وتسمم، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.



وتبين من التحريات الأولية تناوله حبة الغلة السامة داخل المنزل، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.