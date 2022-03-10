الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

"محمد الموجي ميراث التجديد" بصالون مقامات والفرقة القومية للفنون الشعبية بالغوري

محمد الموجي ميراث
محمد الموجي ميراث التجديد

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية. حيث يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية، ويحمل هذا الشهر عنوان "محمد الموجي ميراث التجديد"، وذلك احتفالا بمناسبة ذكري ميلاد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

ويستضيف الصالون دكتورة إلهام الموجي  ابنه الفنان الراحل، الأستاذة بالمعهد العالى للموسيقى العربية حصلت على درجة الماجستير عن أسلوب والدها فى التلحين من المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عام 1993.

كما يستضيف الصالون الملحن دكتور طارق عباس والذي يقدم مجموعة من المقطوعات اللحنية المستوحاه من مدرسة الموسيقار العظيم محمد الموجي مما أبدعه من أغنيات إنسانية وعاطفية ودينية ووطنية.

كما تغني الصوت الجديد حنين طارق عضو فريق ونس عددا من الأغنيات من بينها "أكدب عليك"، "بالسلام"، "زي العسل"

صالون بيت الغناء من إعداد دكتورة إيناس جلال الدين، فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق .  


في سياق متصل، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بمقره الكائن في شارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

تقدم الفرقة مجموعة من الرقصات الفلكلورية المصرية، التي تظهر التراث المصري الأصيل المتفرد بين مختلف ثقافات العالم، ومن تلك الرقصات: النوبي، الفلاحي، الصعيدي ، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن العادات والهوية المصرية.

بدأ القائمون علي الفرقة في استخدام المنهج العلمي لعمليات التوثيق للرقصات الفلكلورية المختلفة، والاحتفاظ بشكل الملابس والحركات، وتم توثيق الأغنيات المصاحبة للرقصات وكذلك الموسيقي والآلات الموسيقية .

الجدير بالذكر أنه تم تاسيس الفرقة في الستينات بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث تتفرد مصر باختلاف الأشكال الفلكلورية من رقصات، لهجات، ملابس، عادات وتقاليد وغيرها .

قدمت الفرقة عروضها خلال مشوراها في أكثر من 100 دولة ، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وانشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.

محمد الموجي ميراث التجديد صالون مقامات الفرقة القومية للفنون الشعبية مركزإبداع قبة الغوري فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

ضرب حكام وتهديد بالقتل.. «الخليفي» يجن جنونه بعد هزيمة مذلة من الريال

سعر البيتكوين يقفز بنسبة 9 % بعد قرار بايدن التاريخى بإصدار الدولار الرقمى

«صندوق النقد» يوافق على مساعدة طارئة لأوكرانيا

الأهلى يكافئ موسيمانى بالتجديد.. ومكافآت إجادة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا