"محمد الموجي ميراث التجديد" بصالون مقامات والفرقة القومية للفنون الشعبية بالغوري

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية. حيث يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية، ويحمل هذا الشهر عنوان "محمد الموجي ميراث التجديد"، وذلك احتفالا بمناسبة ذكري ميلاد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.



ويستضيف الصالون دكتورة إلهام الموجي ابنه الفنان الراحل، الأستاذة بالمعهد العالى للموسيقى العربية حصلت على درجة الماجستير عن أسلوب والدها فى التلحين من المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عام 1993.

كما يستضيف الصالون الملحن دكتور طارق عباس والذي يقدم مجموعة من المقطوعات اللحنية المستوحاه من مدرسة الموسيقار العظيم محمد الموجي مما أبدعه من أغنيات إنسانية وعاطفية ودينية ووطنية.

كما تغني الصوت الجديد حنين طارق عضو فريق ونس عددا من الأغنيات من بينها "أكدب عليك"، "بالسلام"، "زي العسل"

صالون بيت الغناء من إعداد دكتورة إيناس جلال الدين، فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق .



في سياق متصل، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بمقره الكائن في شارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

تقدم الفرقة مجموعة من الرقصات الفلكلورية المصرية، التي تظهر التراث المصري الأصيل المتفرد بين مختلف ثقافات العالم، ومن تلك الرقصات: النوبي، الفلاحي، الصعيدي ، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن العادات والهوية المصرية.

بدأ القائمون علي الفرقة في استخدام المنهج العلمي لعمليات التوثيق للرقصات الفلكلورية المختلفة، والاحتفاظ بشكل الملابس والحركات، وتم توثيق الأغنيات المصاحبة للرقصات وكذلك الموسيقي والآلات الموسيقية .

الجدير بالذكر أنه تم تاسيس الفرقة في الستينات بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث تتفرد مصر باختلاف الأشكال الفلكلورية من رقصات، لهجات، ملابس، عادات وتقاليد وغيرها .

قدمت الفرقة عروضها خلال مشوراها في أكثر من 100 دولة ، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وانشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.