الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ البنك المركزى البولندى: حرب أوكرانيا ليست سببا للانضمام إلى منطقة اليورو

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

 قال آدم جلابينسكي، محافظ البنك المركزي البولندي، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا المجاورة التي أدت إلى اضطراب الأمن الأوروبي وأضعفت قيمة العملة المحلية البولندية الزلوتي بشدة، ليست سببا يدعو بولندا إلى الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)؟

وأضاف "جلابينسكي"، في تصريحات له، أن عضوية منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لن تجعل بلاده أكثر أمنًا من الناحية العسكرية،  وتعتبر بولندا أكبر اقتصاد بين دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي البولندي القول، إن الانضمام لليورو سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البولندي وارتفاع معدل التضخم، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي دليل يدعم قوله.

وقال "جلابينسكي"، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة وارسو:  "سنفقد فرصة اللحاق بالدول الأغنى" إذا انضممنا إلى منطقة اليورو، مضيفًا أن البولنديين سيتحولون إلى أمة من "جامعي الهليون"، في إشارة إلى العمال البولنديين الموسميين الذين يسافرون إلى ألمانيا خلال فصل الصيف للعمل في جمع  المحاصيل الزراعية كل عام.

يذكر أن "جلابينسكي" وحلفاءه في الحكومة البولندية، والذين سمحوا بارتفاع معدل التضخم إلى 2ر9% خلال يناير الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عقود، يقللون دائمًا من احتمالات انضمام بولندا إلى منطقة اليورو في المستقبل المنظور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

سعر البيتكوين يقفز بنسبة 9 % بعد قرار بايدن التاريخى بإصدار الدولار الرقمى

ضرب حكام وتهديد بالقتل.. «الخليفي» يجن جنونه بعد هزيمة مذلة من الريال

«صندوق النقد» يوافق على مساعدة طارئة لأوكرانيا

البيت الأبيض: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا