الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف تعلن إجلاء نحو 48 ألف أوكرانى عبر الممرات الإنسانية

الدمار يضرب العاصمة
الدمار يضرب العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية فى العاصمة كييف، الأربعاء، عن إجلاء نحو 48 ألف أوكراني عبر الممرات الإنسانية حتى الآن، وفقًا لما نقلته سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها مساء اليوم.

وصباح اليوم، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيرشتشوك، فتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية.

وقالت فيرشتشوك، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم فتح ممرات من مدينة إنرهودار بمنطقة ماريبول إلى مدينة زابورجيا، ومن مدينة سومى إلى مدينة بولتافا ومدن أوكرانية أخرى.

ويأتى ذلك عقب إعلان رئيس مدينة إنرهودار في وقت سابق عن فتح ممر إنساني واحد لإجلاء السكان إلى مدينة زابورجيا.

من جانبها، ذكرت السلطات المحلية في مدينة بوتشا أنه سيتم إجلاء سكان المدينة وسكان منطقة فورزيل إلى كييف اليوم، وأنه من المقرر إجلاء 55 طفلًا وطاقم العاملين بدار للأيتام في فورزيل.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا اليوم من أجل المساعدة على إجلاء السكان المدنيين، وأعربت عن استعدادها لفتح ممرات إنسانية من مدن تشيرنييف وسومى وخاركيف وماريبول وزابورجيا.

وأقرت روسيا بقصفها مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا كحصيلة أولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، مساء اليوم: إن "كتائب قوميين" أوكرانيين يستخدمون مستشفى الولادة لإقامة موقع لإطلاق النار بعد إخراج موظفين ومرضى منه، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وألحقت غارة جوية روسية في وقت سابق اليوم أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، ما أدى إلى سقوط 17 جريحًا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسئول المحلي بافلو كيريلنكو.

السلطات الأوكرانية كييف الممرات الانسانية ​أوكرانيا ممرات إنسانية

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