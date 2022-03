نيويورك تايمز: هذه أفضل 10 كتب يمكن قراءتها في 2022

رشحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مجموعة من أبرز الكتب والروايات التي يمكن الاستمتاع بقراءتها والغوص في أعماقها الصادرة في عام 2022.

وضمت القائمة عشر كتب وهي:

المؤسسون: قصة بابول ورواد وادي السيلكون

ومن بين الكتب التي رشحتها الصحيفة كتاب (THE FOUNDERS: The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley)، لصاحبه جيمي سوني "Jimmy Soni"، ويتناول الكتاب قصة أصل شركة "PayPal " لمؤسسيها بيتر ثيل وإيلون ماسك، أغنى شخص في العالم حاليًا.

وكان كل منهم في السابق موضوعًا لسير ذاتية كبيرة، ولكن في هذا الكتاب تمت مقابلتهم مع عشرات من موظفي PayPal، المعروفين أحيانًا باسم "مافيا PayPal" بسبب عزلتهم القاسية.

عندما أرحل: ابحث عني في الشرق

"نيويورك تايمز"، رشحت أيضا كتاب (WHEN I’M GONE, LOOK FOR ME IN THE EAST.) "عندما أرحل، ابحث عني في الشرق"، بقلم كوان باري (Quan Barry) وهي عبارة عن رواية تدور حول قصة توأمان اسمها مون وتشولون في منغوليا.

دم المحجر

دم المحجر "QUARRY’S BLOOD " بقلم ماكس آلان كولينز "Max Allan Collins"، ويتناول قصة شخص يدعى كواري، قناص المارينز الذي تحول إلى قاتل محترف.

لون نقي

لون نقي (PURE COLOUR) بقلم شيلا هيتي (Sheila Heti) وهو الكتاب العاشر للكاتب الكندي هيتي ويتحدث فيه عن علم الكونيات.

أسفار يعقوب

كتاب أسفار يعقوب (THE BOOKS OF JACOB)، لأولغا توكارتشوك الحائز على جائزة نوبل (Olga Tokarczuk)، ويؤرخ في لحياة زعيم عبادة المسيحيين جاكوب فرانك في القرن التاسع عشر.

مون ويتش - سبايدر كينج

مون ويتش، سبايدر كينج (MOON WITCH, SPIDER KING,) لمارلون جيمس (Marlon James)، وتعد الرواية الثانية في ثلاثية جيمس "Dark Star".

حملة القرن: كينيدي ونيكسون وانتخاب 1960

حملة القرن: كينيدي ونيكسون وانتخابات 1960، (CAMPAIGN OF THE CENTURY: Kennedy, Nixon, and the Election of 1960) بقلم اروين ف. غيلمان (Irwin F. Gellman) وهو الكتاب الثالث في سلسلة كتب غيلمان عن ريتشارد نيكسون و يقدم الحجة القائلة بأن نيكسون كان الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 1960 وأن الديمقراطيين سرقوها منه.

لينكولن والحرب من أجل السلام

لينكولن والحرب من أجل السلام، (LINCOLN AND THE FIGHT FOR PEACE) بقلم جون أفلون (John Avlon)، ويعرض فيه أفلون، قصصا من حياة أبراهام لنكولن الرئيس الأمريكي الأسبق خاصة في الأوقات الصعبة في تاريخ الولايات المتحدة بحجة أنه كان "وسطيًا عاطفياً" كان يأمل في مداواة جراح الحرب الأهلية من خلال مزج العدالة بالمصالحة.



المشي في الوعاء: قصة حقيقية عن القتل والبقاء على قيد الحياة بين أطفال الشوارع في لوساكا

رواية المشي في الوعاء: قصة حقيقية عن القتل والبقاء على قيد الحياة بين أطفال الشوارع في لوساكا (WALKING THE BOWL: A True Story of Murder and Survival Among the Street Children of Lusaka)، بقلم كريس لوكهارت ودانييل موليلو تشاما (Chris Lockhart and Daniel Mulilo Chama)، ويبدأ هذا العمل الإثنوغرافي السردي من قبل عالم أنثروبولوجيا وعامل توعية باكتشاف ضحية قتل صغيرة، يتم التخلص من جثته في مكب النفايات ، ثم يوسع نطاق تركيزه ليشمل حياة الشباب الزامبي الذين يتعلمون قواعد المدينة لأنهم مضطرون لذلك، وهي عبارة عن قصة بوليسية مثيرة.

صديقتنا الأمريكية

رواية صديقتنا الأمريكية، (OUR AMERICAN FRIEND) بقلم آنا بيتونياك (Anna Pitoniak) وتندرج في إطار الروايات الساخرة.