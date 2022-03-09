غرامة 20 جنيها على تأخير الصلاة.. طلاب الأزهر يشتكون إحدى دور الجمعية الشرعية

تقدم عدد من طلاب جامعة الأزهر المقيمين في دار الإمام السبكي بالجمعية الشرعية الرئيسية، بشكوى للجهات المسؤولة بسرعة التدخل لحل المشكلات التي يعانون منها، واصفين تلك المشكلات التي تواجههم داخل بالدار بـ"المأساوية".

وأكد الطلاب أن إدارة الجمعية تتسبب في عرقلة حياتهم، كما أنها تسبب في عدم تركيزهم على تحصيل مناهجهم الدراسية، وتسبب لهم ضغوطًا نفسية من التشدد الفكري الذى يتمثل في إرغامهم على تأدية الصلوات في وقتها وتحصيل رسوم ممن يتأخر دون النظر لأي عذر ربما يتعرض له الطالب، إضافة إلى إجبارهم على كره بعض مؤسسات المجتمع.

وقال الطلبة إن دار الإمام محمود خطاب السبكي "ومقرها الدرب الاحمر عطفة السبكي الخيمة" أصبحت غير مؤهلة أن تنتسب إلى الجمعية الشرعية كما عهدناها، ولا تليق بإسمها وذلك لما يحدث فيها من تجاوزات تحت مرأى ومسمع من إدارة الدار، بل وتطور الأمر إلى أن تصبح تلك التجاوزات بأيدي المسئولين أنفسهم، وإليكم بعض هذه التجاوزات.

وأضاف الطلاب أن طريقة تحصيل رسوم الإيجار من الطلاب: حيث تطالب الإدارة بدفع المصروفات في أول الشهر، على أن لا يتم استرداد هذه المصروفات في حال مغادرة المكان أثناء الشهر، ونحن نتسائل أين تذهب هذه المصروفات إذا كان لا يتم استرداد الباقي !؟.

وكشف الطلاب عن تحصيل رسوم تحت مسميات مختلفة من غير إعطاء إيصال بذلك: فعلى سبيل المثال فإن مدير الدار ويدعى " محمد حمدان" يقوم بتحصيل خمسون جنيها من كل طالب تحت مسمى الكهرباء، ونحن إن كنا لا ننكر استخدامها، إلا أننا نتسائل لماذا لا توضع في إيصالات الجمعية المخصصة للدفع. .

وقال الطلاب إن الإدارة تعمل على نشر بعض الأفكار المتطرفة والدعوة إليها، محاربة في ذلك أمن الدولة القومي: ومن ذلك دفع غرامة 20 جنيه على التأخر عن أداء الصلاة المفروضة، ومثل هذه الأفكار التي تنم عن فكر خاطئ للشريعة الإسلامية.

وتابعوا: شهر فبراير: وهو كما تعلمون فإن هذا الشهر أجازة عند جميع الكليات وغالبا لا يبدأ الطلاب بالتوافد إلا بعد بداية مارس، فكيف تطالب بدفع ايجار اربعمائة جنية لهذا الشهر وأنت تعلم تمام العلم أنه لا أحد يكون متواجدا بهذا الشهر.

كا اشتكى الطلاب منال مبالغة في تقدير رسوم الخدمات، حيث يدفعون مبلغ وقدرة مائة وسبعون جنيها مقابل تغيير اسطوانة الغاز في المكان بمتوسط أربعة غرف.

كما اشتكى الطلاب من إغلاق الدار في بعض الأوقات لغير سبب ضروري، حيث يعانون من غلق باب الدار في يوم الجمعة الساعة الحادية عشر ونصف صباحا وذلك مما يتسبب في حبس بعض الطلاب داخل الدار مفوتا عليه أداء الصلاة.

وكشفوا عن تردي وانحدار مستوى النظافة بالدار: حيث نعاني أشد العناء من نتائج الإهمال في هذا الجانب، قائلين إن الدار أصبحت مسكناً للحشرات بأنواعها، ومما يؤسف أن الدار تقوم بخصم مصاريف من كل طالب عند الإخلاء لتنظيف المكان- حسب وصفهم.

وقال الطلاب: تحدث سرقات كثيرة من ثلاجات الطعام وغيرها، وعندما نطالب بإعادة شريط المراقبة الخاص بالكاميرات لا يرد علينا أحد، كما أن مصاريف السكن مبالغ فيها، حيث نقوم شهرياً بدفع أربعمائة جنيه، ولا تشتمل هذه المصاريف على اي طعام أو توفير اي خدمة.

وأضاف الطلاب: "نقوم بدفع مبلغ خمسون جنيها جراء توفير شبكة إنترنت، ولكن نفاجئ بعد ذلك ب تردي الخدمة بشكل كبير، كما تتزمت الإدارة ووقوفهم عند أمور عادية، ضاغطة على نفسية السكان ومن ذلك أنه يسمح لنا باستخدام السطح في الغسيل ساعة واحدو فقط من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا، ولا نعلم لماذا هذا التحديد! كما يسمح لنا باستخدام سخان المياه ساعة واحدة يوميا وتكون في وقت نوم الطلبة!.

واشتكى الطلاب من عدم توفر أماكن شاغرة لإصدقائنا من نفس الجامعة وذلك بسبب سكن بعض الطلاب غير المنتسبين إلى الأزهر الشريف، والمعاناة في طلب الطعام، والتسكين حسب رغبة المدير الذي يعتبر الدار بيته، يسكن فيها من يحب، ويمنع من لا يحب، كما أنه يستحوذ علي الدور الثاني وبالاخص الجناح الملكي لحساب نفسه- حسب قولهم.

واتهم الطلاب مدير الدار بأخذ مصاريف على التأخر في الحضور والدخول وما إلى ذلك، مؤكدين إن الشباب في هذا الزمن مضطر لأن يعمل بعد يومه الدراسي، كما أنه يتقاضى 50 جنيها صيانة للدار تاركا كل شئ لا نفع فيه ولا ضرر.