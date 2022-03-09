الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 7 منشآت وتحرير 73 محضر مخالفة بحى شرق الإسكندرية

حملات بحي شرق الإسكندرية
حملات بحي شرق الإسكندرية

كلف محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، جميع الجهات المعنية، بمواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الحي، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، بمتابعة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحد من المخالفات.

وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، نفذ حي شرق حملات موسعة استهدفت شارع الجواهر وشوارع سموحة، وشارع عبدالعزيز فهمي، وزنانيري، وتتواصل الحملات لتشمل جميع أنحاء الحي.

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أسفرت الحملة الأولى عن تحرير ٤٦ محضر مخالفة في شارع عزيز فهمي كليوباترا، وتنوعت المخالفات بين تموين وصحة وتأمينات ورخص محلات وإشعال طريق وسلامة وصحة مهنية ومراقبة أغذية، بالتنسيق مع وحدة شرطة مباحث التموين شرق برئاسة الرائد عادل نبيل.

كما أغلقت حملة ترأسها اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق برئاسة اللواء خالد الشاذلي، ٦ منشآت تجارية لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفرضت الغرامات الفورية بقيمة ٦٠٠٠ جنيه، وشملت الحملة شارع الجواهر.

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أما حملة اليوم، استهدفت شوارع سموحة، وأسفرت عن تحرير ٢٧ محضر مخالفة مختلفة، وضبط ٥٠ حالة إشغال مختلفة، وغرامات فورية بقيمة ٢٢ ألف جنيه، وغلق منشأة تجارية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية  والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

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كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التعامل بكل حزم مع المنشآت التي ترفع الأسعار لعدم استغلال المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على جميع المخالفين. 

الإسكندرية مراقبة الاسواق ضبط الاسعار فرضت الغرامات الفورية منشأة تجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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