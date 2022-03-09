الاتحاد العربى للكيماويات يتمسك بوحدته فى الدفاع عن العمال فى مواجهة التحديات

أكد المجتمعون في الجلسة الافتتاحية للأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات المنعقدة، الأربعاء، بشرم الشيخ، برئاسة الأمين العام الكيميائي عماد حمدي، والتي حضرتها وزيرة القوى العاملة المصرية الأسبق عائشة عبدالهادي، بمشاركة مممثلين عن نقابات واتحادات بلدان مصر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والبحرين والكويت والسودان واليمن وليبيا وتونس على الدور الذي لعبه الاتحاد العربي في دعمه وتواصله نظريا وعمليا مع كافة التحديات التي واجهت العمال العرب في عدد كبير من البلدان التي شهدت بعض الأزمات والمشكلات الناجمة عن تحديات وتداعيات الاحتلال، والإرهاب، وكورونا، وكذلك التواصل مع كافة الأنشطة التي توحد العمال، وترسخ تواجدهم في كافة المحافل العربية والدولية، مثمنين انضمام الاتحاد العربي كعضو مراقب لدى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد جميع المجتمعين أن الاتحاد العربي للبتروكيماويات من الاتحادات العربية المهنية التي تحترم اللائحة والدستور والقيم النقابية الأصيلة، والدفاع عن حقوق العمال الطبقة العاملة خاصة في مجال البتروكيماويات، والتمسك بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا"، موجهين التحية والتقدير إلى المرأة العربية على دورها البارز والنضالي في مساندة بلدانها وقت الازمات والمحن، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة المصادف 8 مارس من كل عام، وكذلك جرى التاكيد على دعم مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لوحدة الصف السوداني واستقرار الدولة السودانية، وارسال برقية إلى الدولة السودانية بهذا الشأن، وايضًا دعم دور العمال الوطني في مساندة بلدانهم لمواجهة الإرهاب والعدوان خاصة عمال فلسطين وسورية ولبنان والعراق وليبيا، واليمن، إضافة إلى دعم المكتب الإعلامي للقيام بمهامه الإعلامية بشكل مهني وسريع لخدمة قضايا العمال من خلال اعلام عمالي مستنير وواعي، وايضا دعم الأنشطة الثقافية العمالية في إطار برنامج "ثقف نفسك واعرف وطنك "،وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات العمالية بسورية، من خلال تفعيل الأنشطة المشتركة.

بدأ الاجتماع اليوم بجلسة افتتاحية بدأت بتحية العلم المصري، والاستماع إلى نشيد العمال العرب ووقف دقيقة حداد على شهداء الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، وكل العمال الشرفاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحقوق بلدانهم المشروعة في الحرية والتحرر، والاستقلال، والاستقرار، كما أعلنوا عن تفاءلهم بمستقبل ودور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تحت قيادة امينه العام الجديد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية،موجهين التحية والتهنئة إلى القيادة الجديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وعلى رأسها رئيس المجلس المجلس المركزي جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ودعا المجتمعون صناع القرار في وطننا العربي إلى العمل المشترك من أجل تحقيق حلم السوق العربية المشتركة، لمواجهة تحديات البطالة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمار الأمثل للموارد العربية التي حظيت بها بلداننا دون بلدان أخرى.

في نهاية الاجتماع، بعث المجتمعون برقية ثقة، وتأييد، ودعم للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تلك النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد من مشروعات قومية عملاقة، ونجاحها في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج وتحقيق الأمن والاستقرار.