الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد العربى للكيماويات يتمسك بوحدته فى الدفاع عن العمال فى مواجهة التحديات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المجتمعون في الجلسة الافتتاحية للأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات المنعقدة، الأربعاء، بشرم الشيخ، برئاسة الأمين العام الكيميائي عماد حمدي، والتي حضرتها وزيرة القوى العاملة المصرية الأسبق عائشة عبدالهادي، بمشاركة مممثلين عن نقابات واتحادات بلدان مصر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والبحرين والكويت والسودان واليمن وليبيا وتونس على الدور الذي لعبه الاتحاد العربي في دعمه وتواصله نظريا وعمليا مع كافة التحديات التي واجهت العمال العرب في عدد كبير من البلدان التي شهدت بعض الأزمات والمشكلات الناجمة عن تحديات وتداعيات الاحتلال، والإرهاب، وكورونا، وكذلك التواصل مع كافة الأنشطة التي توحد العمال، وترسخ تواجدهم في كافة المحافل العربية والدولية، مثمنين انضمام الاتحاد العربي كعضو مراقب لدى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد جميع المجتمعين أن الاتحاد العربي للبتروكيماويات من الاتحادات العربية المهنية التي تحترم اللائحة والدستور والقيم النقابية الأصيلة، والدفاع عن حقوق العمال الطبقة العاملة خاصة في مجال البتروكيماويات، والتمسك بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا"، موجهين التحية والتقدير إلى المرأة العربية على دورها البارز والنضالي في مساندة بلدانها وقت الازمات والمحن، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة المصادف 8 مارس من كل عام، وكذلك جرى التاكيد على دعم مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لوحدة الصف السوداني واستقرار الدولة السودانية، وارسال برقية إلى الدولة السودانية بهذا الشأن، وايضًا دعم دور العمال الوطني في مساندة بلدانهم لمواجهة الإرهاب والعدوان خاصة عمال فلسطين وسورية ولبنان والعراق وليبيا، واليمن، إضافة إلى دعم المكتب الإعلامي للقيام بمهامه الإعلامية بشكل مهني وسريع لخدمة قضايا العمال من خلال اعلام عمالي مستنير وواعي، وايضا دعم الأنشطة الثقافية العمالية في إطار برنامج  "ثقف نفسك واعرف وطنك "،وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات العمالية بسورية، من خلال تفعيل الأنشطة المشتركة.

بدأ الاجتماع اليوم بجلسة افتتاحية بدأت بتحية العلم المصري، والاستماع إلى نشيد العمال العرب ووقف دقيقة حداد على شهداء الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، وكل العمال الشرفاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحقوق بلدانهم المشروعة في الحرية والتحرر، والاستقلال، والاستقرار، كما أعلنوا عن تفاءلهم بمستقبل ودور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تحت قيادة امينه العام الجديد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية،موجهين التحية والتهنئة إلى القيادة الجديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وعلى رأسها رئيس المجلس المجلس المركزي جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ودعا المجتمعون صناع القرار في وطننا العربي إلى العمل المشترك من أجل تحقيق حلم السوق العربية المشتركة، لمواجهة تحديات البطالة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمار الأمثل للموارد العربية التي حظيت بها بلداننا دون بلدان أخرى.

في نهاية الاجتماع، بعث المجتمعون برقية ثقة، وتأييد، ودعم للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تلك النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد من مشروعات قومية عملاقة، ونجاحها في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج وتحقيق الأمن والاستقرار.

عائشة عبدالهادي الكيميائي عماد حمدي الإحتلال الإسرائيلي الإرهاب كورونا الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المرأة العربية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

الحكومة تدرس تداعيات الأزمة الأوكرانية على السلع الأساسية

رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

المرتزقة فى ليبيا.. مصير مرهون بانتخابات غائبة ووضع سياسى معقد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا