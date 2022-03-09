الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزيرة الثقافة لحضور فعاليات مهرجان أبيدوس

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، بمطار سوهاج الدولي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج لحضور فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء والذي يعقد بمعبد أبيدوس بمدينة البلينا على مدار ثلاثة أيام بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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