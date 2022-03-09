الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آخر تطورات العمل بالمنظومة الإعلامية داخل «شباب ورياضة مطروح»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبلت أميرة منير وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، للإطلاع على آخر تطورات العمل بالمنظومة الإعلامية داخل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضمن الجولات الموسعة لجميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتوجيه والوقوف على التنفيذ الفعلى للقرارات المنبثقة من توصيات المؤتمر الأول للمنسقين الاعلامين بالمديريات، والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الشباب والرياضة بتوحيد الرسالة الإعلامية ومضمونها.

وأكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي للوزارة، سعى وزارة الشباب والرياضة على توفير السبل والامكانات التى تمكن المنسقين الاعلاميين بمديريات الشباب والرياضة من العمل والتطوير تماشيا وفى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر انه تم تنفيذ الملتقي الاول للمنسقين الاعلامين خلال الفترة من 24 حتي 29 من يناير بالمركز الأوليمبي  بالمعادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فوزى  المتحدث الإعلامي للوزارة، ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الشباب والرياضة بحضور نخبة من الاعلامين واعضاء مجلس النواب والسفراء وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

الشباب والرياضة مطروح المتحدث الرسمي التنفيذ الفعلي الملتقي الأول المنسقين الإعلاميين

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