التحفظ على 634 طن أعلاف حيوانية قبل حجبها عن الأسواق بالمنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (634 طن "أعلاف حيوانية – ذرة مستورد – صويا") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مثبت سعر البيع عليها "منتج نهائى ومستلزمات إنتاج" بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة.

بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، ضمن جهود الداخلية لمواجهة جشع التجار ومحاولات حجب الأسعار.

كانت قد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1407) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (18) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1097,8 طن) ، (94) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (724,405 طن - 10853 عبوة).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.