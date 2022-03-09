الصين تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلنت بكين اليوم الأربعاء، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم مساعدات إنسانية لنظيرتها الأوكرانية بناء على طلب الجانب الأوكراني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- إن الإمدادات بقيمة 5 ملايين يوان (نحو 791 ألف دولار أمريكي)، وتشمل المواد الغذائية والضروريات اليومية.



وأوضح المتحدث أن "الدفعة الأولى من الإمدادات شحنت من بكين اليوم /الأربعاء/"، مشيرا إلى أنه سيجري تسليم الدفعات الأخرى إلى جمعية الصليب الأحمر الأوكرانية "في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل المناسبة".