الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب بمستشفى لعلاج شلل الأطفال في إمبابة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في مستشفى لعلاج مرضى شلل الأطفال بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة.


تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بـ26 شارع نصوح باشا، من طلعت حرب كورنيش إمبابة.


دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.


تبين بالفحص نشوب حريق داخل مبنى مهجور تحت الإنشاء بمستشفى شلل الأطفال، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران دون خسائر في الأرواح.


تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق السيطرة منطقة إمبابة كورنيش النيل مرضى شلل الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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