مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جميع المؤسسات التي توقعت التعافي للاقتصاد العالمي بعد تداعيات كورونا بدأت في التغيير للتشاؤم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن العالم أمام موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة.

وتابع مدبولي أن كل المؤسسات الدولية المالية تتحدث عن تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفى أن جميع السلع الاستراتيجية زادت أسعارها على مستوى العالم خلال الـ14 يوما الماضية ومنها 11% للحوم والبترول الأرقام قفزت 55% وهي قفزات لم يشهدها العالم من عشرات السنين.