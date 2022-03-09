الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما حبيب واللجنة الأسقفية للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل  نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه  كما استقبل أيضًا أعضاء اللجنة المصغرة من اللجنة الأسقفية للشباب، وذلك لإعداد ووضع الرؤية الخاصة بمؤتمر الشباب القادم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى الأنبا باسيليوس كلمة، رحب فيها بنيافة الأنبا توما، واعضاء اللجنة، ثم تحدث نيافته حول أهمية دور الشباب لخدمة الكنيسة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب أنجيليوس منير، راعي كنيسة القديسة تريزا بالحوصلية، أقيم اجتماع الأسرة بالرعية.

وتضمن اللقاء العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة، كما تم الاحتفال بأعياد الزواج عن الشهور يناير، فبراير، ومارس.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مبنى الأرش بسمالوط.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار حوار أبوي بين الأب المطران، ومسؤولي، وأعضاء الأرش، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى نيافته كلمة تشجيعية للحاضرين على كل ما يقدمونه، لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لأحوال جميع البيوت الخدمية بالإيبارشية، والاطمئنان على سير الخدمة بها.

باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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