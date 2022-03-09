الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نصائح لحماية نفسك حال وقوع زلزال

الزلزال
الزلزال

تصدر “وقوع هزة أرضية شرق القاهرة”، عمليات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل”، وسط تضارب الأقاويل، حتى صدر بيان من معهد البحوث الفلكية نفى وقوع زلزال، وأشار إلى أن ما حدث كان نتيجة لأعمال الإنشاءات بالقطار السريع.  

وتقدم “الدستور” نصائح يجب على المواطنين اتباعها حال وقوع زالزال:

- تجنب البناء على الأماكن المعرضة للانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور مثل قمم الجبال والتلال.

_ لا تحاول الهروب من المنزل، بل اختبئ على الفور تحت الطاولة.

_ إطفاء الموقد، مع تجنب إشعال أي مصدر نار آخر، مثل القداحة أو الشمعة، لاحتمالية أن تتسبب الهزة الأرضية في تسرب غاز، مما يؤدي إلى اندلاع الحريق.

- يجب طمأنة الأطفال وعدم إظهار مشاعر الخوف أمامهم.

- إذا كنت خارج المنزل، حاول الابتعاد عن المباني، واذهب في اتجاه الأماكن الخالية، مثل الحدائق والساحات.

- إذا كنت تقود سيارتك، حاول الوقوف في أسرع وقت ممكن، مع تجنب السير داخل الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها.

- تجنب استخدام المصاعد، لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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