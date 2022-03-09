الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«إكسبو 2020» يحصل على شهادة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي

 قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن الحدث العالمي حصل على شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين في فئة المساواة بين الجنسيين للفعاليات الكبيرة.
وأوضحت الهاشمي، في كلمتها خلال منتدى "كسر التحيز" الذي نظمه جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع كارتييه، وفقا لوكالة الانباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود التي يبذلها إكسبو 2020 دبي لدعم و تحفيز المساواة في مختلف السياسات الداخلية وآليات التواصل الخارجي، وكذلك في مختلف العمليات والأجنحة وبرامج المحتوى.
‏ وتسلط جائزة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين الخاصة بتنظيم الفعاليات الضوء على اعتماد نهج استباقي إزاء المساواة بين الجنسَين في العمل في هذه النسخة من إكسبو الدولي، وقد اعتُمدت بشكل مستقل من قبل "بيرو فيريتاس"، الشركة الرائدة عالميا في مجال الاختبار والتقييم وإصدار التصنيفات المعتمدة، حيث يتم التقييم باستخدام مقاييس أساسية، على غرار الرواتب، والترقيات، وتطوير المهارات، إلى جانب الالتزامات الرسمية والسياسية بالمساواة بين الجنسين، على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة.
ويُمنح التكريم من قبل صندوق الهبات لمؤسسة أربورس ومقره أوروبا، وهو يصادق على جهود إكسبو 2020 دبي وسياسات إدارة الموارد البشرية المتبعة فيه لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وقد أخذ هذا التكريم في الحسبان أن النساء يشكلن أكثر من نصف القوى العاملة الكاملة في إكسبو 2020 دبي 53 %، وأكثر من ثلث جميع الرؤساء رفيعي المستوى 38%.
وتتبوأ النساء في إكسبو 2020 دبي، ضمن إنجازات رئيسة أخرى، مناصب إدارية بنسبة 52 في المائة، ويشغلن أكثر من ثلاث من أصل خمس وظائف مخصصة للخريجين.
ويعد تكريم المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين الخاص بتنظيم الفعاليات الذي حصل عليه إكسبو 2020 دبي، الأول من نوعه الذي يُمنح لأي إكسبو عالمي، كما أن إكسبو 2020 دبي هو النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي تضم جناحا مستقلا مخصصا للمرأة منذ أكثر من 50 عامًا.

وزيرة الدولة الإماراتية إكسبو 2020 دبي شهادة المعيار الأوروبي تحفيز المساواة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

كنز من الوفاء والإنسانية بقصص الشهداء الحقيقة.. نص كلمة السيسي اليوم

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

الرئيس السيسى: «هناك ثمن كبير دفعه الشهداء عشان كلنا نعيش»

الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين