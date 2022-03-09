الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فخر الوطن».. رسائل أصدقاء «المنسي» لروح البطل الخالد فى الاحتفال بيوم الشهيد

المنسي
المنسي

كتب أصدقاء الشهيد أحمد المنسي عبر الجروب الرسمي لهم علي الفيس بوك :" أصدقاء الشهيد المنسي" رسالة مؤثرة احتفالا بيوم الشهيد اليوم ٩ مارس .

قال صابر قورة:" يوم الشهيد 9 مارس كيف لي في يوم مثل هذا انا لا اتذكر قائدي وقدوتي ومعلمي الجنرال أحمد صابر منسي حيث كان احد أبطال القوات المسلحة المصرية رجل احب لقاء الله فأحب الله لقاءه رجل عمل بكل جهد وحب وعمره ما بخل علي بلده بنقطه عرق كان يعمل لوجه لا يريد غير رضا الله عليه وجاء يوم تكريمه من الله عز وجل حيث اصطفاه وجعله من الشهداء".

واستكمل :"  الشهيد هو فخر الوطن، والقلب الذي توقفت نبضاته فداءً له وللشعب، ودفاعًا عنه ضد الظلم والأعداء، والاحتفاء بيوم الشهيد ما هو إلّا تخليدٌا لبطولاته وتضحياته، فالشهيد حكاية أمة يفتخر بها الجميع، ومنارة يهتدي بها أبناء الوطن ليواصلوا المسير نحو حفظه و الزود عنه (الوطن)".


وأضاف :" الشهيد هو القدوة للجميع؛ لأنه ضحى بأغلى ما يملك للوصول إلى أفضل مرتبة، وهي مرتبة الشهادة التي ضمن بها الجنة، فالشهيد حي يرزق عند ربه، والاحتفاء به في الدنيا ما هو إلّا تكريمٌ بسيط لكلّ ما قدم؛ كي يعلم الجميع أنّ الشهداء لا يموتون أبدًا.".


 

المنسس توفي في 7 يوليو 2017 خلال أحداث هجوم كمين البرث نتيجة إصابته بطلق ناري، حيث كان فوق سطح المبنى يطلق النيران على العناصر الإرهابية التي حاصرت الموقع مدافعاً عن موقعه وزملائه.

شُيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، ودفن في مقابر الأسرة بالروبيكي.

 

فيس بوك القوات المسلحة الشهيد المنسى الشهيد أحمد المنسي القوات المسلحة المصرية أحمد المنسي

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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