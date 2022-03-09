الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بالدقهلية

بروتوكول تعاون لإنشاء
بروتوكول تعاون لإنشاء كوبري للسيارات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الدقهلية وذلك لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بامتداد المشاية بعرض 3 حارات وتكلفة تقديرية 344 مليون جنيه تتحمل المحافظة منها مبلغ وقدرة 100 مليون جنيه وقد قام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات ومنها مدينة المنصورة كعاصمة لمحافظة الدقهلية والجاري تنفيذ مشروعات سكنية مختلفة بها على أراضي السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند والثلاجة وموقف الفرنساوي وممشى اهل المنصورة واستكماله من منطقة أبو رجيلة وحتى الجامعة وكذلك إنشاء الكباري ذات الطابع المعماري المتميز والمماشي والأرصفة ومناطق التنزه للجمهور مع عمل جزء ثقافي ومسرح مكشوف وبعض الأنشطة الاستثمارية كمحلات تجارية وكافتريات.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بأن إنشاء الكوبري يهدف إلى خلق محور مروري من طريق المنصورة / شربين الشرقي حتي كوبري الجامعة للمتجه إلى رافد جمصة وكذا طريق المحلة / دمياط.

كما يهدف مشروع إنشاء كوبري السيارات إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة والاستغلال الأمثل لكافة  المساحات المطلة على النيل  وتحويلها إلى ساحة مجتمعية تحتوي على مجموعه من الانشطه الترفيهيه الاستثمارية كمناطق الجلوس والممشي السياحي والكافيهات والمطاعم السياحية المتميزة ذو الاطلالة المباشرة  على نهر النيل والكوبري الايقونه لافتا إلى أن  الفكره التصميميه للكوبري سيتم تنفيذها بطريقة تشكيلية متميزة بحيث يصبح بمثابة LAND MARK لمدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أراضي السكك الحديدية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل هيئة الطرق والكباري نهر النيل

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