الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض مستوى كميات الغاز فى مرافق التخزين الفرنسية

انخفاض مستوى الغاز
انخفاض مستوى الغاز فى فرنسا

انخفضت كميات الغاز في مرافق تخزين الوقود في فرنسا إلى ما دون 20%.

ووفقا لبيانات "GIE" فإن كمية الغاز المسحوب في 7 مارس من مرافق تخزين الوقود الأرضية في فرنسا بلغت نحو 82 مليون متر مكعب، وبالتالي فإن مستوى الغاز المتواجدة في مرافق التخزين يبلغ الآن 19.66%.

ويوجد في 7 مارس في منشآت التخزين الأوروبية غاز بنسبة 26.97%، وهو أقل بنسبة 10.21% من المتوسط ​​لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية. حيث يوجد حاليا حوالي 28.97 مليار متر مكعب من الغاز، بمعدل 8.2 مليار متر مكعب أقل من العام الماضي.

وتوجد أدنى معدلات مخزون الغاز في النمسا 15.08% وكرواتيا 16.38% وبلجيكا 17.33%.

وتمتلئ منشآت التخزين في ألمانيا بنسبة 25.61%، وإيطاليا بنسبة 35.6%، وهولندا بنسبة 19.82%، وبلغاريا بنسبة 19.76%، والمجر بنسبة 21.5%، وبولندا بنسبة 60.39% التي عملت منذ نهاية فبراير على زيادة ضخ الغاز في المخازن).

وكثفت أوروبا مؤخرا من عمليات سحب الغاز من مرافق التخزين وزادت بشكل كبير من مشتريات الغاز من روسيا على خلفية ارتفاع الأسعار الفورية بسبب الطقس البارد، ونقص الرياح، والوضع في أوكرانيا.

الغاز فرنسا أنخفاض فرنس كميات مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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انخفاض مستوى كميات الغاز فى مرافق التخزين الفرنسية

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