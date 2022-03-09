قرينة الرئيس: حقوق المرأة أصبحت واقعا حقيقيا بفضل جهود الدولة المصرية

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن حقوق المرأة أصبحت واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل".

وأضافت قرينة الرئيس: " لقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء".