الاحتباس الحرارى العالمى قد يزيد من العبء الناجم عن نقص الصوديوم بالدم

حذر الباحثون فى "معهد كارولينسكا" فى السويد من أنه المرجح أن يؤدي الإحتباس الحراري العالمي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب الانخفاض الحاد في مستويات الصوديوم في الدم ، وهي حالة تُعرف بإسم “نقص صوديوم الدم”.



فقد كشف الباحثون، في دراسة جديدة ، عن إرتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سيزيد العبء على المستشفيات جراء زيادة حالات نقص صوديوم الدم بنسبة نصل إلى 14% تقريبا.



وقال الدكتور "باستر مانهايمر"، أستاذ مساعد فى قسم "العلوم الطبية والتعليم"، في "معهد كارولينسكا" فى السويد :" من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في العقود القادمة مما يؤدي إلى عدد لا يحصى من العواقب المرتبطة بالحرارة على صحة الإنسان .. أحد هذه الحالات هو نقص صوديوم الدم، والذي يمكن أن يحدث من مجموعة متنوعة من الأمراض مثل: القلب والفشل الكلوي والكبد وكذلك من التعرق المفرط أو تناول السوائل التي تخفف تركيز الصوديوم في الدم.

أضاف :" تحتاج أجسامنا إلى الصوديوم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ودعم وظيفة الأعصاب والعضلات وتنظيم توازن السوائل في خلايانا وحولها. إذا انخفضت مستويات الصوديوم في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الغثيان والدوار وتشنجات العضلات والنوبات وحتى الغيبوبة ".. من المعروف أن حالات نقص صوديوم الدم تزداد في أشهر الصيف .. ومع ذلك ، لا تزال البيانات الخاصة بعتبات درجات الحرارة التي تزيد المخاطر فوقها غير متوفرة ، مما يعقد التخطيط السريري والتنبؤات بالعبء الصحي في سيناريوهات المناخ المستقبلية.



في الدراسة الحالية، ربط الباحثون البيانات الخاصة بالسكان البالغين في السويد بمعلومات عن متوسط درجات الحرارة على مدار 24 ساعة خلال فترة تسع سنوات. في ذلك الوقت ، تم إدخال أكثر من 11,000 إلى المستشفى بتشخيص رئيسي لنقص صوديوم الدم ، معظمهم من النساء بمتوسط عمر 76. تراوحت متوسط درجات الحرارة اليومية من -10 إلى 26 درجة مئوية.

ووجد الباحثون أن هناك خطرًا يزيد بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا عن الإستشفاء بسبب نقص صوديوم الدم في الأيام الحارة مقارنة بأبرد الفترات. تحمل النساء وكبار السن الخطر الأكبر ، مع احتمال دخول الأفراد الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر 15 مرة إلى المستشفى بسبب نقص صوديوم الدم أثناء موجات الحر..كان معدل حدوث نقص صوديوم الدم مستقرًا إلى حد كبير من -10 إلى 10 درجات مئوية ولكنه زاد بسرعة عند درجات حرارة أعلى من 15 .. عندما طبق الباحثون البيانات على نموذج تنبؤي يتنبأ بالاحترار العالمي بمقدار درجة أو درجتين مئويتين ، بما يتماشى مع التوقعات المناخية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2050 ، وجدوا أنه من المتوقع أن يزداد دخول المستشفيات بسبب نقص صوديوم الدم بنسبة 6.3 % و 13.9 % على التوالي.

وقال الدكتور"جوناثان ليند"، الأستاذ المساعد فى قسم الطب الجزيئي والجراحة فى "معهد كارولينسكا" :" نعتقد أن هذه التقديرات متحفظة تمامًا لأننا لم نأخذ في الحسبان التشخيصات الثانوية لنقص صوديوم الدم أو أحداث الطقس القاسية أو شيخوخة السكان ".. "كما يشير هذا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية وحدها خلال العقود القادمة سيزيد من عبء نقص صوديوم الدم على أنظمة الرعاية الصحية ".