سفيرنا فى لشبونة يبحث التعاون بين مصر وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية

التقى السفير وائل النجار، سفير مصر لدى البرتغال، بالسكرتير التنفيذي لتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية "Zacarias da Costa"، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر ودول التجمع التي يمثل الناتج القومي الإجمالي لها نحو 5% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي.

واستعرض السفير المصري الإمكانات الاقتصادية والجيوستراتيجية التي تتمتع بها مصر، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز باعتبارها حلقة الوصل بين كل من أوروبا وإفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى كونها طرفًا بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية واتفاقية الكوميسا.

سفيرنا في البرتغال

وتحدث السفير النجار عن الإمكانيات التي تمتلكها مصر لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي يمولها التجمع بالقارة الإفريقية، وما تمتلكه من خبرات للتعاون الثلاثي على المستوى الإفريقي سواء من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أو مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتطرق إلى آفاق التعاون الثقافي مع التجمع، وتوسع مصر في افتتاح المزيد من أقسام اللغة البرتغالية.

ونوه إلى أهمية تعاون التجمع مع مصر في هذا الصدد من خلال دعم الدارسين في أقسام اللغة البرتغالية في الجامعات المصرية، وتقديم التجمع لمنح دراسية في مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا لهؤلاء الطلاب لدراسة اللغة البرتغالية في البرتغال، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لهم في مجال اللغة والثقافة البرتغالية.