«الأعمال السعودى المصرى»: زيارة السيسى للمملكة لها أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية

أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة السعودية عبدالعزيز يماني، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة لها أهمية كبيرة لتنمية العلاقات خاصة الاقتصادية بين البلدين.

وقال يماني في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، إن العلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد ازدهارًا كبيرًا بفضل دعم قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن أكثر من 6 آلاف شركة سعودية تعمل في السوق المصرية بحجم استثمارات يفوق 30 مليار دولار، وهي متنامية لتصل إلي أكثر من 50 مليار دولار.

وأشاد يماني بما تشهده مصر من تطور غير مسبوق للبنية التحتية في مصر في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر تزخر بفرص كبيرة في الاستثمارات سواء في القطاع الصناعي بما تملكه مصر من وفرة اليد العاملة ومهارتها والتي تعطي قدرة تنافسية لهذا القطاع، وأيضًا القطاع العقاري والسياحي الذي ينمو بشكل كبير، فضلًا عن القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وأوضح أن استراتيجية مجلس الأعمال السعودي المصري تقوم على عدة محاور منها ما يتمثل في تذليل التحديات أمام المستثمرين، وعرض فرص الاستثمار المتاحة على المستثمرين وتوفير البيئة الممكنة لهم للاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إحراز تقدم كبير في ملفات عديدة كانت متوقفة منذ أكثر من 40 عامًا لما كانت تواجهه من تحديات، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم وضع آليات محددة لحل هذه التحديات.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

والتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معربًا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.