الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

464 مليون دولار قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية وتمكين النساء حول العالم

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنه نفذ منذ تأسيسه 279 مشروعًا إنسانيًا لمساعدة المرأة في 68 دولة من الدول المحتاجة والمتضررة، مشيرا إلى أن المشروعات شملت مختلف القطاعات الإنسانية التي تكفل قيام المرأة بدورها الكامل في مجتمعها، واستفاد منها حوالي 73 مليون امرأة بقيمة تجاوزت 464 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المركز - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن اليمن جاء في مقدمة الدول التي استفادت من تلك المشاريع، مؤكدا اهتمامه بالأوضاع الإنسانية للنساء المستضعفات والنازحات هناك، مشيرا إلى أنه أطلق بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا بعنوان "تمكين المرأة وحمايتها يؤدي إلى تنمية المجتمع" لدعم جهود الهيئة في حماية النساء من العنف.

وأشار المركز إلى مساهمته في صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر دعم وتمكين النساء والفتيات الأكثر ضعفًا في اليمن، وتحسين خدمات الحماية والصحة لهم، وكذلك دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في توفير الخدمات الصحية الأساسية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في اليمن، وتوطين استدامة تقديم الخدمات الصحية لهم، وتدريب وتأهيل أخصائيات طوارئ التوليد والعناية الطارئة بحديثي الولادة.

ونفذ المركز 15 مشروعًا في مختلف المحافظات اليمنية بقيمة تجاوزت 154 مليون دولار أمريكي، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة، وذلك انطلاقًا من حرص المملكة في الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المتضررة.

مركز الملك سلمان للإغاثة قيام المرأة القطاعات الإنسانية السعودية اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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