الإدارة الأمريكية: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا، لأن هذا الإجراء سيكون محفوفًا بخطر نشوب حرب مع روسيا.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم: "إعلان منطقة حظر طيران محدودة سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، هذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة".

وتابعت بساكي: "لهذا السبب لا تزال لدينا مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيدًا للأوضاع يمكن أن يقودنا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي الرئيس القيام به".

ولفتت المسئولة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان زعماء بعض الدول الاستعداد للعمل مع روسيا وأوكرانيا لحلحلة التوتر الراهن.

جاء تعليق البيت الأبيض على نشر رسالة مفتوحة وقع عليها مسئولون سابقون تصفهم وسائل الإعلام بـ"نخبة السياسة الخارجية" في الولايات المتحدة تدعو إدارة بايدن إلى إعلان "منطقة حظر طيران محدودة" فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.

وقبل قليل، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، مساء الثلاثاء، بأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت منعطفًا حاسمًا.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليون قولهم إنهم يشعرون بأن هناك تليينًا في مواقف الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الروس أنهم يريدون فقط نزع السلاح من منطقة دونباس، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الناتو.