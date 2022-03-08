الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال مشاركتها في «إيديوجيت».. تكريم جامعة بنها لإنجازها وتطورها في التصنيفات العالمية

جامعة بنها
جامعة بنها

تشارك جامعة بنها، في فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب "إيديوجيت"، والمقام خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل"، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وبرعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، من جانب الدكتور على شمس الدين، رئيس معرض إيديوجيت، ورئيس جامعة بنها الأسبق، ضمن فعاليات افتتاح المنتدى والتي تم خلالها تكريم الجامعات التي حققت انجازا في التصنيفات العالمية للجامعات.


أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، سعادته بهذا التكريم الذي يعكس الجهود المضنية التي تبذلها الجامعة من أجل الارتقاء بتصنيفها، موجهًا دعوته لأولياء الأمور والطلاب والطالبات لزيارة جناح جامعة بنها في معرض "ايديوجيت" والتعرف بشكل تفصيلي على البرامج الدراسية الجديدة بهدف اختيار الكلية والتخصص الأنسب لهم، مشيرًا إلى تواجد الجامعة بالمعرض من أجل مساعدة الطلاب، وحرصًا من الجامعة على التواصل المباشر والفعال مع الطلاب وأولياء الأمور، من أجل تحقيقهم لفهم وإدراك كامل للتخصصات الدراسية المتاحة في مختلف الكليات، وبما يجعل لديهم القدرة على تحديد قرارهم عند الالتحاق بأحد التخصصات في المرحلة الجامعية.


من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن أهمية معرض ايديوجيت تأتي باعتباره وسيلة هامة لمساعدة المؤسسات التعليمية المصرية في الانتشار وتعريف نطاق أكبر من الطلاب ببرامجها الدراسية، لذا فإن جامعة بنها تحرص على التواجد الدائم والمشاركة به.


كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية استفادة الطلاب والطالبات من معرض "إيديوجيت" للتعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها وغيرها من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، بجانب الاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة.

التعليم العالي رئيس جامعة خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار رئيس جامعة بنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الجامعات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا

ابن شقيق الأنبا كيرلس السادس: علاقته بـ«عبدالناصر» كانت قوية وبـ«شنودة الثالث» طيبة.. وأوقف «متى المسكين» عن الرهبنة

«التموين» تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت لـ25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين