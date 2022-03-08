خلال مشاركتها في «إيديوجيت».. تكريم جامعة بنها لإنجازها وتطورها في التصنيفات العالمية

تشارك جامعة بنها، في فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب "إيديوجيت"، والمقام خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل"، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وبرعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، من جانب الدكتور على شمس الدين، رئيس معرض إيديوجيت، ورئيس جامعة بنها الأسبق، ضمن فعاليات افتتاح المنتدى والتي تم خلالها تكريم الجامعات التي حققت انجازا في التصنيفات العالمية للجامعات.



أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، سعادته بهذا التكريم الذي يعكس الجهود المضنية التي تبذلها الجامعة من أجل الارتقاء بتصنيفها، موجهًا دعوته لأولياء الأمور والطلاب والطالبات لزيارة جناح جامعة بنها في معرض "ايديوجيت" والتعرف بشكل تفصيلي على البرامج الدراسية الجديدة بهدف اختيار الكلية والتخصص الأنسب لهم، مشيرًا إلى تواجد الجامعة بالمعرض من أجل مساعدة الطلاب، وحرصًا من الجامعة على التواصل المباشر والفعال مع الطلاب وأولياء الأمور، من أجل تحقيقهم لفهم وإدراك كامل للتخصصات الدراسية المتاحة في مختلف الكليات، وبما يجعل لديهم القدرة على تحديد قرارهم عند الالتحاق بأحد التخصصات في المرحلة الجامعية.



من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن أهمية معرض ايديوجيت تأتي باعتباره وسيلة هامة لمساعدة المؤسسات التعليمية المصرية في الانتشار وتعريف نطاق أكبر من الطلاب ببرامجها الدراسية، لذا فإن جامعة بنها تحرص على التواجد الدائم والمشاركة به.



كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية استفادة الطلاب والطالبات من معرض "إيديوجيت" للتعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها وغيرها من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، بجانب الاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة.