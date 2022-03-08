الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة الاختلاف وقبول الآخر».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

محاضرة بثقافة البحر
محاضرة بثقافة البحر الأحمر

 نظم فرع ثقافة البحر الأحمر بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "نختلف لنتعايش"، ألقى المحاضرة أبو القاسم عبدالعال وتحدث عن مفهوم الاختلاف والتعايش وكيف أصبحا من ضروريات العصر التي بها تنصلح العلاقات والروابط الإنسانية، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وإلى جانب ذلك نظمت المكتبة ورشة فنية لتصميم أشكال فنية من مخلفات البيئة، قام بتنفيذ الورشة شيماء محمد عمر بقاعة الأنشطة بالمكتبة.

واهتماما بذوي الهمم قدم قصر ثقافة رأس غارب صالون ثقافي لذوي الهمم من الصم مترجم بلغة الإشارة بواسطة هيام جاه الله وتخلل اللقاء محاضرة تعليم الحروف الإنجليزية بلغة الإشارة.

ومن ناحية أخرى نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال" ألقى المحاضرة أرسنوى أبوبكر وتحدثت عن الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية و منها إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة فمع التطور التكنولوجي المستمر، يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

وعلى هامش ذلك نظم البيت يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن ألعاب ترفيهية بالبالونات والكراسى وتم التنافس بين الأطفال.

وتقديرا لدور العلم نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "بالعلم ترتقى الأمم" ألقاها عبيدالله محمد خليل موضحًا أن العلم والعمل مصطلحان يترادفان مع بعضهما فى كثير من الأحيان، فكما أن العلم مطلوبًا فى ذاتة من أجل أن يكتسب الإنسان المعارف المختلفة فى شتى المجالات يجب أن يتم تطبيق هذا العلم علي أرض الواقع لخلق جيل واعٍ ومتحضر ومدرك لكل مايدور حوله.

أما قصر ثقافة الشلاتين فقد نظم أصبوحة شعرية بعنوان "لا تلومي" مع محمود أحمد النوبى.

مكتبة الطفل والشباب نختلف لنتعايش م فرع ثقافة البحر الأحمر ذوي الهمم إيناس عبد الدايم التطور التكنولوجي

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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