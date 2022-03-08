أهمها نظام التدفئة واستثمار المساحة الخارجية.. طرق مبتكرة لتحديث منزلك

إذا كنت مثل الكثيرين منا، وقضيت الكثير من الوقت في منزلك خلال العامين الماضيين، ومع ارتفاع أسعار المساكن والطلب المرتفع الذي يحول دون رغبة بعض الناس في الانتقال، وسواء كنت ترغب في إنشاء مظهر جديد أو إضافة بعض المميزات الذكية أو حتى جعل منزلك أكثر استدامة، فيمكن لبعض الأفكار الرائعة أن تساعدك.

طرق رائعة لتجديد منزلك:

استبدل أبواب وحدات المطبخ

لا يحتاج تحويل مطبخك المتعب إلى تكلفة باهظة، ببساطة استبدال أبواب الخزانة وأسطح العمل، وواجهات الأدراج ستضفي إحساسًا جديدًا، إذا كنت تستخدم ميزانية أصغر أو تعمل بجدول زمني ضيق، فإن طبقة الطلاء توفر تجديدًا فوريًا.

تنظيم

قم بالتخلص من العناصر غير المرغوب فيها وغير المستخدمة التي تشوش الخزائن والأرضيات والزوايا، أضف بعض الأرفف الأنيقة لتخزين الكتب أو عرض العناصر مثل الصور أو الزهور أو الشموع.

أضف دفقة من اللون

تعتبر الألوان الجريئة والنابضة بالحياة من أهم الصيحات هذا الموسم، فلماذا لا تبتكر مظهرًا جديدًا مع جدار مميز باللون الوردي أو البرتقالي أو الأزرق الداكن؟، كن مشرقًا بقدر ما تجرؤ وامنح مساحتك تحولًا فوريًا.

قم بتحديث نظام التدفئة الخاص بك

هناك طريقة عملية ومستدامة لتحديث منزلك وهي تحديث التدفئة وتوفير المال على فواتير الطاقة الخاصة بك، مع ارتفاع الأسعار المعلن عنه مؤخرًا، من المفيد الاستثمار في غلاية أكثر كفاءة ومشعات جديدة للحفاظ على انخفاض فواتيرك والحفاظ على الطاقة.

أضف ميزات المنزل الذكي

من المؤكد أن أنظمة الإضاءة والتدفئة والصوت والأمن الذكية ستعمل على تحديث أي منزل، لن تعزز هذه الميزات أسلوب حياة مستدام وموفر للطاقة فحسب، بل إنها ستثير إعجاب أصدقائك أيضًا، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على سلامتك في منزلك.

استثمر في مساحتك الخارجية

لقد أدركنا جميعًا أهمية وجود منطقة خارجية، سواء كان لديك فناء صغير أو حديقة مشجرة أو شرفة صغيرة، فهناك طرق لتحويل مساحتك إلى ملاذ مثالي، أضف بعض النباتات الملونة، وقم بتعليق بعض الأضواء الخيالية أو قم بإنشاء منطقة جلوس مريحة واجعلها قطعة من الطبيعة الجذابة.