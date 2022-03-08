إيمان كريم: قرينة الرئيس داعم قوي للمرأة ولذوي الإعاقة بشكل خاص

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لكل نساء العالم وعظيمات مصر والمرأة ذات الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، موجهًة الشكر والتهنئة للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لدورها العظيم في دعم قضايا ومسيرة النساء المصريات بشكل عام، والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.

وثمنت المشرف العام على المجلس دعم القيادة السياسية المستمر للمرأة والثقة بدورها المحوري في كافة مناحي التنمية المستدامة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن وجودها في هذا المنصب هو ترجمة حقيقية لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة الفعالة من السيدات ذوات الإعاقة في قيادة عدد من الملفات الحيوية والتنموية في الدولة المصرية.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية يوم المرأة المصرية، التي حملت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، بدعوة كريمة من قرينة الرئيس، وسط كوكبة من عظيمات مصر والبطلات من متحدي الإعاقة والمتطوعات من المجتمع المدني، وبحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية والمجلس القومي للمرأة.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بكلمة السيدة انتصار السيسي والتي أكدت فيها تقديرها لكل امرأة في العالم وخاصة المرأة المصرية، والتي دعت فيها الشابات إلى التمسك بحلمهن حتى تحقيقه، كما ثمنت المشرف العام على المجلس موقف قرينة الرئيس في تكريمها لفتاة من قصار القامة خلال الاحتفالية.

وأكدت المشرف العام على المجلس على عمق التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، خاصة في المبادرات التي تحمل شراكات ثنائية بين المجلسين والهادفة بشكل أساسي إلى دعم النساء بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.

وكما أشادت بإنجازات المرأة المصرية ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والتعاون المشترك بين شركاء تنمية قدرات الفتيات والنساء، والدعم والمساندة ورعاية مبادرتي "نورا" و"دوّي"لدعم الفتاة المصرية.