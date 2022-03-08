إصابة 11 طالبًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب 11 طالبًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائقها على الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم شمال مدخل قرية الشيخ فضل بالمنيا.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم شمال مدخل قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار نتيجة اختلال في عجلة القيادة.

بالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة 11 طالبًا مقيمون جميعًا بمركز بني مزار، وهم "جمال ر" 17 سنة، و"محمد أ" 14 سنة، و"عيسى.س" 37 سنة، و"محمد س" 15 سنة، و"شهاب ر"13 سنة، و"رمضان.ع" 14 سنة، و"جمعة أ" 15 سنة، و"محمد ع"14 سنة، و"أدهم م"13 سنة، و"أنس م"14 سنة، و"رمضان ج"14 سنة.

تم إزالة آثار الحادث لتسهيل الحركة المرورية ونقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.