إضاءة مبنى هيئة قضايا الدولة باللون الأرجوانى احتفالًا بيوم المرأة

أضاءت هيئة قضايا الدولة المبنى الرئيسي لها باللون الأرجواني احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك تزامنا مع جلوس المرأة على منصة القضاء بمجلس الدولة.

قال المستشار رأفت شريف الأمين العام بهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة كان لها السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة خاصة أن المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة من الداعمين للمرأة ومؤمن بدورها سواء داخل منظومة القضاء أو داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات نحو تمكين المرأة من أن تتبوأ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها في محراب العدالة وظهر ذلك جليا بتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية فى الأمانة العامة ورئاسة الفروع والأقسام.

وأضافت المستشارة مى مروان، الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية بقضايا الدولة، أن إضاءة المبنى الرئيسى لهيئة قضايا الدولة باللون الأورجوانى احتفالا بالمرأة قد تم عرضها على المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة ورحب بالفكرة وتزامن ذلك مع جلوس المرأة على منصة القضاء بمجلس الدولة.

وتابعت أن اللون الأرجوانى من الألوان التى تم اختيارها للاحتفاء باليوم العالمى للمرأة وهو يرمز إلى العدل والكرامة فالمرأة تعيش أزهى عصورها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اليوم العالمي للمرأة 2022، هو احتفال يحدث كل عام في اليوم الثامن من شهر مارس، وحددته منظمة الأمم المتحدة سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فاستقرت معظم الدول على اختيار 8 مارس.

قضايا الدولة

قضايا الدولة