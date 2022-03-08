الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 560 حالة في قافلة طبية لجامعة المنيا

قافلة جامعة المنيا
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية كفر المغربي بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وذلك ضمن القوافل الخدمية الطبية التي تطلقها الجامعة للقرى لسد احتياجاتها خدميًا وبيئيًا وطبيًا.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 560 حالة في إحدى عشر تخصصًا طبيًا مختلفًا، قام به ١٧ طبيبًا من كلية الطب البشري، وتم توزيع الأدوية علي المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجاناً، فضلًا عن عقد 4 ندوات تثقيفية حاضر خلالها عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض حول: فيروس كرونا المستجد ومتحوراته، وأعراضه الجانبية والوقاية منه، وندوة ثانية بعنوان حول "الإدمان والتعاطي وكيفية العلاج منه"، وكذلك ندوة عن ا لفحص الذاتي لأمراض الثدي لطالبات المدرسة الاعدادية، وأخرى عن الأنيميا والغذاء الصحي.

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وتجدر الإشارة إلى أنه أشرف على تنظيم القافلة الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب البشري، ومنسق عام القوافل الطبية، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، بمشاركة مجموعة اصدقاء البيئة من كليات: الآداب، والتربية الرياضية، والتربية النوعية.

قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
قافلة جامعة المنيا لكفر مغربي بالتعاون مع الشباب والرياضة
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جامعة المنيا تطلق قافلة جديدة لكفر مغربي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الدكتور عصام فرحات الدكتور مصطفي عبد النبي

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وائل لطفي

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