الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد 48 ساعة.. اتحاد الناشرين يصدر بيانا بشأن المشاركة في معرض الجزائر للكتاب

اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين

أصدر اتحاد الناشرين المصريين ظهر اليوم، بيانا بشأن مشاركة الناشرين في المعرض الدولي لدولة الجزائر للكتاب، وذلك لتسهيل الإجراءات للناشرين المصريين.

أما عن البيان فجاء فيه:" فى ضوء سعى مجلس إدارة الاتحاد إلى تنظيم مشاركة الناشرين المصريين فى المعارض الخارجية وتسهيل إجراءات سفرهم .

وأشار البيان إلى أنه قد توجه اليوم وفد من مجلس ادارة الاتحاد بخطاب من  سعيد عبده رئيس الاتحاد إلى سفير الجمهورية الجزائرية بالقاهرة لتسهيل استخراج تأشيرات الناشرين المصريين المشاركين فى الصالون الدولى للكتاب بالجزائر .

وأكمل البيان" وقد ضم الوفد كل من ممدوح على ورضا عوض ومحمود مدبولى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وعن استجابة السفير استطرد البيان:" وقد تم اصدار توجيهات مباشرة من السفير بأن يتم منح الناشر المصرى التأشيرة عقب تقديم أوراقه بـ 48 ساعة فقط وعدم تأخير إصدار التأشيرة وذلك لجميع الناشرين المسافرين للجزائر، وقد توجه وفد مجلس الإدارة بالشكر للسفير والذى أوصى القنصلية بمتابعة تنفيذ توجيهاته.

ويأتي هذا البيان في سياق اهتمام اتحاد الناشرين المصريين تحت رئاسة سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين بالناشرين المصريين ومحاولات تسهيل اجراءات مشاركاتتهم في المعارض الدولية المختلفة، خاصة في ظل أزمات كورونا وما كان لها من تبعيات على الناشرين المصريين والعرب عموما في ظل الغاء بعض المعارض وتأجيل المعظم، وأن هذه المعارض تنعش الناشرين المصريين والعرب وتلغي فوصل المشاركات السابقة والتي ادت إلى ركود حقيقي في الكتاب ومعاملاته المختلفة.

كما يشار إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الناشرين المصريين وتضاعف من مشاركاتهم في المعارض الدولية المختلفة، وهو الامر الذي يصب في مصلحة الجميع من ناشر وقارئ ومعارض دولية.

اتحاد الناشرين المصريين الناشرين الجزائر الناشرين المصريين المعارض الخارجية سعيد عبده رئيس الاتحاد الصالون الدولى للكتاب بالجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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