احتفالًا باليوم العالمى.. متحف «تل بسطة» ينظم زيارة لوفد «القومى للمرأة» بالشرقية

نظم متحف “تل بسطة” بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جولة سياحية لأعضاء المجلس القومي للمرأة داخل المتحف والمنطقة الأثرية، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

كان في استقبال الوفد، مدير عام المتحف إبراهيم حمدي، و مدير العلاقات العامة بمتحف تل بسطا مني طه، وذلك بحضور الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام لمحافظة الشرقية، وتم اصطحاب العضوات فى جولة تعريفية بالمتحف، وتم الشرح التوضيحى لهن بواسطة سمر عادل، مفتش الآثار بالمتحف، كما تم القيام بجولة تعريفية بالمنطقة الأثرية الخارجية، والتى تحتوى على بعض الآثار من العهد الفرعونى، و بئر المسيح الذى تم افتتاحه من النقاط الهامة لرحلة العائلة المقسة بمحافظة الشرقية.

وأعربت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بزيارة متحف تل بسطة ومنطقتها الأثرية، موجهًة الشكر لجميع القائمين على مشاركة سيدات المجلس وسيدات محافظة الشرقية.

ولفتت عايدة إلى أن فرع المجلس وعضواته لا يدخرن جهدًا لدعم المرأة فى جميع المجالات والوقوف بجانبها، و استثمار مبادرات التوعية للسيدات فى كل مكان لا سيما فى المناطق النائية المهمشة، وتقديم الخدمات التى تمكن المرأة فى كافة المجالات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بذلك.

وأكدت منى طه، مدير العلاقات العامة بمتحف تل بسطة، أنه سيتم العمل والتعاون بين فرع المجلس و إدارة المتحف على عدد من أفكار الترويج لمنطقة آثار تل بسطة والتعريف بها، وبتاريخها الهام، مؤكدة أن دعوة المتحف لعضوات المجلس القومى للمرأة فى إحتفالات اليوم العالمى للمرأة هى بداية لسلسلة من الزيارات لسيدات المحافظة، احتفالا بهن وتقديرا لدورهن فى المجتمع ، وتكريما للمرأة فى يومها.