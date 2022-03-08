الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف القاهرة» تشدد على أئمة المساجد بالالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

عقد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة خالد صلاح الدين اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية لمناقشة عدد من الموضوعات وخطة الوزارة.

وأكد على الالتزام بحسن التواصل بين العاملين بالإدارات والجمهور باعتبار أن مهمة الوزارة خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.
 

وشدد صلاح الدين على التزام الأئمة والخطباء بوقت وموضوع خطبة الجمعة كما حددته الوزارة، منبها على نظافة كافة أسطح المساجد حتى لا تكون  سببا في اشتعال الحرائق.
 

ودعا المديرين لمراجعة المديرية من جانب وأئمة المساجد الكبرى من جانب آخر لمتابعة ما يجرى بالمساجد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة أولا بأول كي يتسنى للمديرية متابعة أعمال التطوير إلى أن يتم إنجازه دون معوقات.
 

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة تعقيم المساجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كافة الصلوات لاسيما في يوم الجمعة أو عند صلاة الجنازة بوجه الخصوص.
 

كما شدد على وجوب الالتزام بكل التعليمات في فتح وغلق المساجد واستخدام مكبرات الصوت وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.
 

ونبه على الأئمة بضرورة الانتباه إلى ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعى.

 

كان قد التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمسئولى شركتى ارتقاء وإنفيروماستر المسئولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين في أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وكيفية تعاملهما مع كمية المخلفات المتولدة يومياً ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع .


شارك في الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ومسئولو شركتى ارتقاء وإنفيروماستر.

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