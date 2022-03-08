الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

مهرجان الجوالة 11
مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

افتتح  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم،  مهرجان الجوالة الحادي عشر بجامعة الفيوم.

بحضور عدد من  عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسقي المهرجان بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالكليات.

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مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

وأشاد = محمد فاروق الخبيري، بفعاليات مهرجان الجوالة الحادي عشر بجامعة الفيوم، وبنشاط الجوالة، الذي يعد من الأنشطة الطلابية المميزة.

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مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

كما أكد أن النشاط الطلابي يسهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب العملية والعملية، والتعرف على كيفية التعامل مع الآخرين، وتوسيع دائرة المعارف، وتقوية الروابط الاجتماعية، مضيفًا أن الجوالة تكسبنا حسن التصرف في المواقف الصعبة.

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مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

وفي نهاية كلمته، قدم الشكر والتقدير للقائمين على المهرجان بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والسادة المنسقين، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات على الجهد المبذول في إبراز هذ المهرجان بالشكل اللائق.

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مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم

ومن جهته، أشار وائل طوبار، إلى أن مهرجان الجوالة هذا العام يشترك به ١٩ كلية ومعهدًا بالجامعة، مما يؤكد ريادة هذا النشاط وتميزه عن باقي الأنشطة الطلابية، واستمراره في أداء رسالة متميزة وقوية لنشاط الجوالة بجامعة الفيوم، موضحًا أن الجوالة تؤسس الطالب المشترك بها، وتمنحه الثقة بالنفس، والقيادة الناجحة.

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مهرجان الجوالة 11 بجامعة الفيوم
جامعة الفيوم الدكتور محمد فاروق يفتتح مهرجان الجوالة الحادي عشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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