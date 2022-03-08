تحرير 643 محضرا تموينيا خلال أسبوع بمحافظة المنوفية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها على الأسواق لمراقبة السلع والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث تم تحرير 643 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة خلال أسبوع واحد.

وأفاد المحاسب عاطف الجمالن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير 8 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخازن مواد غذائية وأعلاف لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 16 طن أرز، 3 أطنان سكر، 16 طن خليط زوائد (ردة)، 10 أطنان ذرة صفراء، طن زيت طعام جميعها مجهول المصدر، كما تم ضبط 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء، مضيفاً أنه تم تحرير عدد 4 محاضر جنح بقويسنا ضد أصحاب مخازن مواد غذائية، وتم ضبط 12 طن زيت طعام، 3 أطنان مكرونة، طن أرز، مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط زجاجات مياه غازية وأكياس شيبسي منتهية الصلاحية بمحل بقالة بقرية ميت برة.

وأضاف الجمال بتحرير 2 محاضر جنح ببركة السبع ضد أصحاب محلات أعلاف أحدهم بناحية كفر عليم والآخر ببركة السبع شرق لحيازتهم وعرضهم للبيع أعلاف مجهولة المصدر، وتم ضبط 2 طن نخالة خشنة ، 2 طن علف دواجن ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مستودع لبيع مواد البناء بناحية الغوري لحيازته وعرضه للبيع مواد بناء مجهولة المصدر وتم ضبط 10 أطنان حديد، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل عطارة بناحية بندر بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 100 جالون خليط توابل وبهارات، كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات جزارة ومبيدات ببندر بركة السبع، حيث تم ضبط عدد 445 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للإستخدام الآدمي، وضبط عدد 56 عبوة مبيدات حشرية غير مصرح بتداولها بالأسواق، وفي نطاق الوحدة المحلية لمركز منوف تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بندر منوف لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط 5 طن دقيق فاخر وتحرير محضر أخر جنح ضد صاحب محل بيع أسماك بناحية قرية تتا لحيازته وعرضه للبيع أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وضبط 66 كجم أسماك منتهية الصلاحية.

ووافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية عزبة شريف بجريس بأشمون لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة إدارية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتعدى على أفراد الحملة أثناء قيامهم بأداء عملهم وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017،38 لسنة 2020، كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية طهواى بأشمون لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن فى الرغيف الواحد بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2020 ، جاء ذلك بناءً علي تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.