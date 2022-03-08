الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا فيضانات الساحل الشرقي في أستراليا إلى 20

فيضانات
فيضانات

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا، إلى 20 قتيلا.

وذكرت وكالة فرانس برس الاخبارية، انه ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أستراليا، بعد العثور على جثتين في مياه الفيضانات في سيدني.

ولفتت الشرطة إلى أنه يشتبه في أن جثتي الرجل والمرأة اللتين عثر عليهما، تعودان لأم وابنها.

هذا، وطلبت السلطات من عشرات الآلاف من سكان سيدني إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي غمرت مساحات شاسعة من المدينة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطني من "48 ساعة قادمة" لسيدني، حيث يخضع 60 ألف شخص لأوامر الإخلاء والتحذيرات في جميع المناطق المتضررة، وفقا لخدمات الطوارئ.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة عبر سيدني إلى إغراق الجسور والمنازل، وجرف السيارات، وحتى انهيار سقف أحد المتاجر.

دعت خدمات الطوارئ الأسترالية 200 ألف شخص للفرار من عاصفة اندفعت نحو سيدني اليوم الخميس، بعد مقتل 13 شخصا بسبب الفيضانات التي سجلت أرقاما قياسية على طول الساحل الشرقي.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح على امتداد 400 كيلومتر من الساحل، مع ارتفاع منسوب المياه بسرعة، بما في ذلك في الضواحي المحيطة بسيدني، أكبر مدينة في أستراليا، وموطن 5 ملايين شخص.

وزحفت جبهة العاصفة التي لا يمكن التنبؤ بها جنوبا، على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند إلى نيو ساوث ويلز، مما تسبب بحالة من الفوضى، حيث غمرت المياه المنازل حتى أسطحها.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروت: "كثير من الناس يستيقظون اليوم لرؤية جزء كبير من ولايتنا تحت الماء". وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تخضع لأحد أوامر الإجلاء هذه، يرجى الخروج.. ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن".

وأمرت السلطات 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت 300 ألف آخرين للانضمام إليهم قريبا.

أستراليا ضحاايا اجتياح الساحل الشرقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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