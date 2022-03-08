الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

حصلت "الدستور" على أسماء 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى، في محافظة الفيوم.

المصابون هم عيسى عبدالحافظ عبدالوهاب 41 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقرى، ومحمد أبوزيد مخيمر 25 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وأحمد حسن عبد الرحمن 30 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، ومحمد خالد رمضان 27 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورضا ثابت شوقى 45 سنة مصاب بكدمة بالعمود الفقرى.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى بعد مفارق جراز اتجاة أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مصابين أسيوط الغربي القاهرة سيارة ملاكي أسماء الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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