أستراليا تفرض عقوبات على روسيا: تمارس «التضليل» بشأن أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن حكومة بلادها أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ما وصفته بأنه تضليل إعلامي يحاول إضفاء الشرعية على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف باين أن الحكومة الأسترالية سوف تعاقب 10 أفراد "لهم أهمية استراتيجية لروسيا، لضلوعهم في تشجيع الأعمال العدوانية تجاه أوكرانيا وتعزيز الدعاية المؤيدة للكرملين لإضفاء الشرعية على الغزو الروسي".

وأوضحت الوزيرة في بيان أن "هذا يشمل دفع ونشر روايات كاذبة عن اجتثاث النازية في أوكرانيا، واتهامات كاذبة بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا، والترويج للاعتراف بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية كدولتين مستقلتين".

ومن المقرر أن تفرض كانبرا عقوبات مالية بحق ستة من كبار القادة العسكريين الروس، "مسئولين عن تنفيذ هجمات بحرية وبرية وجوية على أوكرانيا". كما تقرر استهداف المسئولين بعقوبات حظر على السفر.