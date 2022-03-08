الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق في انقلاب «ميكروباص» بجسر السويس

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بشارع جسر السويس.



البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مرور القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق ألف مسكن بمنطقة جسر السويس، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.



وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، عقب اصطدامها بآخري، مما أسفر عن إصابة سائق بكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث لإعادة حركة المرور لطبيعتها مره أخرى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.