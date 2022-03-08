الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بـ14 لفافة «بانجو» في المنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 14 لفافة بانجو، قبل ترويجها على المتعاطين بمنطقة سرس الليان، ومصادرة المضبوطات.

كانت تمكنت مباحث قسم سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبحوزتة 14 لفافة بانجو وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد مصطفى داود رئيس مباحث قسم شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبحوزتة 14 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

المحامى العام لنيابات المنوفية حبس عاطل التحقيقات مصادرة المضبوطات المتعاطين لفافة بانجو حيازة

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وائل لطفي

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