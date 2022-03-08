الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«باستخدام سكين».. طلب التحريات في شروع شاب في قتل صاحبة محل بالجيزة

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في تعدي شاب على صاحبة محل بسلاح أبيض في منطقة الجيزة، وطلب تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

و تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغًا يفيد وصول سيدة إلى مستشفى الهرم مصابة بجرح قطعي في الوجه والذراع، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

- نتائج التحريات
 

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شاب حاصل على بكالوريوس هندسة، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام المتهم بالتعدي على السيدة مستخدما سكين كبير وإحداث إصابتها وتم نقلها إلي المستشفي.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم، كشفت التحريات والاستماع إلي أقوال أهله أنه مضطرب نفسيا ويعاني من مرض الانفصام في الشخصية، وتحرر المحضر اللازم وتستكمل النيابة الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

محيط الواقعة كاميرات المراقبة تفريغ سلاح أبيض صاحبة محل التحقيق إنفصام في الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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