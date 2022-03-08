النيابة تحبس 23 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 23 متهمًا ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة ، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

كانت تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 23 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وأسلحة نارية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و320 جرام من مخدر البانجو، و638 جرام من مخدر الهيروين، و250 جرام من مخدر الحشيش، و40 جراما من مخدر الشادو، و300 جرام من مخدر الاستروكس، و15 جراما من مخدر البودر، و223 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.