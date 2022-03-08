الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ علي أدوية بـ2 مليون جنيه قبل تهريبها بمطار برج العرب

رجال المضبوطات
رجال المضبوطات

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 20 أمبول و6 علب أدوية مخبأة بين طيات ملابس أحد الركاب القادمين من دولة تركيا، قبل تهريبها عبر مطار برج العرب الدولي دون دفع الرسوم الجمركية التي قدرت بمبلغ 2 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

تلقي ضباط مباحث شرطة الموانئ بمطار برج العرب بالإسكندرية، إخطارا من رجال الجمارك، يفيد بضبط محاولة تهريب عدد من العبوات والأمبولات من الدوائية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1957.

 ففي أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول علي رحلة الخطوط التركية، اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية فى الراكب "ا.م.ا"، القادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبه علي جهاز الكشف بأشعة X-RAY، وتأكيد الاشتباه بوجود اجسام صلبة، وبتشكيل لجنة تبين “وجود 20 أمبول دواء بشري  Actemra و4 علبة عقار  OFEV 100mg  وعقار 2  Faslodex” مخبأة بين طيات الملابس ولم يقر عنها الراكب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مبلغ 2 مليون و388 ألف جنيه مصري، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2022، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تحقيق ملابس الإسكندرية أدوية الجمارك بالاسكندرية مطار برج العرب الدولي

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وائل لطفي

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