مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون لفرض حظر على استيراد النفط الروسي

خلال الأسبوع الجاري

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، أنه من الممكن طرح مشروع قانون لفرض حظر على استيراد النفط الروسي للنظر فيه هذا الأسبوع.

وقال "هوير"، "سيتم النظر في مشروع قانون لحظر واردات النفط الروسي هذا الأسبوع"، وفقل لموقع " هيل".

وفي وقت سابق، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي الرد على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على هذا القانون إذا تم تمريره، مشيرة إلى أن لم يتخذ بايدن قرارا نهائيا بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

بدوره لفت موقع "بوليتيكو"، إلى أن الرئيس جو بايدن يحاول تفادي خوض معركة مع الكونجرس بشأن حظر واردات النفط الروسية، حيث يواجه احتمالا متزايدا بأن يتصرف حزبه إذا لم يفعل ذلك.

ونوه الموقع إلى أن هناك قلق داخل البيت الأبيض بشأن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا القرار. لكن الزخم لوقف وحظر واردات النفط الروسية يتزايد.

وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (الثالث عشر على التوالي)، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.