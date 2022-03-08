«النسوية والحفاظ على البيئة» ندوة بالمركز الثقافى الفرنسى.. الليلة

يستضيف المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في مصر، ندوة بعنوان "النسوية والحفاظ على البيئة" للاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ مارس في تمام السادسة والنصف مساءً بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة.

تأتي الندوة، في سياق تدمغه التغيرات المناخية التي تواجهها مجتمعاتنا، واستقبال مصر في نوفمبر 2022 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وذلك في حضور سفير فرنسا في مصر السيد مارك باريتي، وضيفة الشرف الممثلة أروى جودة.

وفي أعقاب الكلمات الافتتاحية، سوف تنعقد طاولة مستديرة حول "النسوية والحفاظ على البيئة" لمدة 45 دقيقة، وسوف تعقبها أسئلة وإجابات مع الجمهور، ثم تتشكل الطاولة التي ستديرها هدى بركات المتخصصة في الاتصالات والكاتبة الداعمة لقضايا البيئة، ما يشكل فرصةً لإجراء نقاش متعمق مع الخبراء.

تحاضر في الندوة الدكتورة نهاد أبو القمصان، مستشار النوع الاجتماعي والتنمية، محامية بالنقض، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، كما تشارك الدكتورة راجية الجرزاوي، مسئول ملف العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تستضيف الندوة أيضًا، ميريم بهافو، باحثة في الفلسفة النسوية وناشطة في المجال البيئي، بمشاركة من إيناس حمدي، مستشار النوع الاجتماعي بمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أجاخان الدولية للتنمية، مؤسسة تعمل في مجالات تمكين المرأة، الشمول الاقتصادي، الزراعة والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية بمحافظة اسوان.

سوف يعقب الطاولة المستديرة تسليم النسخة الخامسة لجائزة المساواة بين المرأة والرجل، تكافئ هذه الجائزة المقدرة بمبلغ 5000 يورو مشروع مقدم من مؤسسة أو منظمة غير حكومية تعمل من أجل حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر.

اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.